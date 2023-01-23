『ETHOSENSエトセンス DROP JKT【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 05時 29分に出品され04月01日 05時 29分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 21S/S ETHOSENSエトセンス DROP JKT



定価67222





DETAILラペルやボタンなど全体的に下に落ちたシルエットのドロップジャケット。全体的に抜け感はありながらもラペルを大きめにすることでドレスな雰囲気も保つように設計された一着。生地にはシャリ感と凹凸のあるウール、裏地にはキュプラを使用。オーセンティックな素材を使いながらETHOSENSらしいデザインに仕上がったハイクオリティなジャケットです。



■Size

【1】肩幅44cm: 着丈:67.5cm 身幅:52cm 袖丈62cm





状態・数回着用のみの美品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エトセンス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ETHOSENSエトセンス DROP

JKT