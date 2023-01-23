『Victor x クレヨンしんちゃん バドミントン ラケットバッグ ビクター【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 13時 00分に出品され04月12日 13時 00分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バドミントン用品ブランドのビクターとクレヨンしんちゃんコラボです！





サイズ: 75×20×32 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ビクター