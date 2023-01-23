『VALENTINO Studs leather one-shoulder bag【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 09分に出品され03月15日 00時 09分に終了予定です。即決価格は32,099円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



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真贋鑑定済みの【確実正規品】です。





●発送について

商品はプチプチで包み、配送用ビニール袋または

段ボールに梱包した状態にて発送致します。





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●商品状態



《状態》 AA



ショルダー付け根コバ剥がれ

その他目立った傷や汚れなどはなくまだまだご使用いただけます^ ^

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Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)





●サイズ(cm表記)

タテ20

ヨコ25.5

マチ8

持ち手高さ33

ストラップ長さ81.5

調節不可





●ブランド

VALENTINO GARAVANI ヴァレンティノ ガラヴァーニ



●特徴

2016年モデルのスタッズレザーバッグです。

アンティーク加工が施されたスタッズとターコイズがイタリアブランドとは思えないアメリカンな装い。

カラフルなストラップはヒッピーでロック感のありグランジを代表するカートコバーンのギターストラップをイメージしたファッションカルチャーがふんだんにつまったy2kファッションにも合うカッコイイバッグです。

ワンショルダーバッグ 肩掛け

ショルダーバッグ スタッズ



●カラー

ブラック 黒 Black



●素材

レザー 革 leather



管理番号A01804114119 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴァレンティノガラヴァーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ VALENTINO

Studs

leather

one-shoulder

bag