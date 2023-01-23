『BRIEFING DISCRETE TOTE SM MW GENII【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 20時 12分に出品され03月13日 20時 12分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブリーフィング ディスクリートトートSサイズ(カラー：ブラック)です。



スペック・サイズ・素材等の詳細情報は添付写真ご参照お願いいたします。



使用期間1ヶ月未満、傷汚れは無く、状態も非常に良いです。

気に入っているのですが、通勤バッグを１つに絞るために出品いたします。



少し小振りのサイズ感ですが、普段使いしやすいです。

また容量は充分なため、PC入れて1泊程度の出張でもこれ1つで充分です。

荷物が少ない人なら2泊でもいけると思います。

オンオフ兼用できるデザインです。



よろしくお願いいたします。



#ブリーフィング#トートバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BRIEFING

DISCRETE

TOTE

SM

MW

GENII