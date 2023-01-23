『[koguMi] キャリーケース Lサイズ 超軽量 約3.7kg 展示品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 10時 53分に出品され03月03日 10時 53分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [koguMi] キャリーケース Lサイズ 超軽量 約3.7kg 静音キャスター 大容量 約90L TSAロック RPO素材 スーツケース キャリーバッグ 預け入れ

Ｘ07



驚くほど軽量！頑丈ボディ】新素材RPO（変性ポリオレフィン）を使用し、Lサイズの平均重量より約1kgの軽量化に成功しました。RPO素材の特徴であるしなやかさによる「復元力」で強い耐久性・耐衝撃性を実現。徹底した品質テストを実施し、お客様の大切な荷物をしっかり守ります。

【静音＆取り外し可能キャスター】HINOMOTO×三菱ケミカル共同開発の「SILENT RUN」を使用。従来のキャスターに比べて、究極の静かさを実現。六角レンチで簡単に取り外し、交換いただけます。水洗いもでき衛生的に保つことができます。※別売りのスペアキャスターも発売中。







未使用に近い商品(展示品)ですので、コンディションは良好なお品ですが、店頭展示品でしたので、本体やホイールに微細なスレ等ある場合もございません。

ご理解のある方のみご購入をお願いいたします。

外箱破損ありです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ [koguMi]

キャリーケース

Lサイズ

超軽量

約3.7kg



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