『ファー素材 ポーチ セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 07時 39分に出品され03月13日 07時 39分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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未使用品ですががま口型の

内側にシミがありました。

（画像にてご確認ください）



３つセット売り



丸いのはピンクベージュのお色

四角いのは茶色

がま口型のは白色



神経質な方はご遠慮ください



#ファ素材

#ポーチ

#がま口 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ファー素材 ポーチ セット