『70-80s vintage oneoff 1点物 美品 丸襟コーデュロイJKT【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 03時 56分に出品され05月08日 03時 56分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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フォロー割引やってます^_^活用下さい、





見逃し厳禁！早い者勝ち！！ 70-80年代のヴィンテージの中でも特に目を引く、丸襟デザインのコットンコーデュロジャケットが入荷しました。今では手に入らない1点物、しかも美品です！このこだわりを持ったジャケットを見逃すなんて、もったいない



どんなスタイルにも、あわせれる着回し抜群かつ、細部、縫なども、かなり拘りがある、

oneoff 1点物サンプルを、当店パイプで、仕入れ成功しました。



70-80sは、様々な、職人が、競ってオーダーや、マテリアルに拘り仕上げてた時代ですので、

この機会に是非あの、時代の、ハイクオリティを、体感下さい^_^



お気に入りインナーと、合わせるだけで、こなれた感でるのが、ラウンドノーカラーしかも、ゆるサイズだから、厚手の、パーカー、スウェットと

重ね着楽しめます、





▷color◁

ブラウン系、黄土色よりのブラウン

※ブラウザで異なる場合ありますがかなり実物近づけてます。



▷size◁ 平置き片面採寸【㎝表記】



表記size XLまでいけます、丈短は、かなり、勢いあります、試して見て欲しいです、

着丈/64 レイヤード抜群な、ゴールデンラインと

いわれる丈

身幅/70 ワイドボディよって、下にスウェットや

パーカーも余裕で対応！

肩幅/64DSBOX

袖丈 /64リブあるから、関係ないのと、肩幅によります。

DSは袖はハンガー採寸





※多少の誤差は理解下さい

モデル170センチ 普通体型

【参考例TシャツMがジャストくらい】





【素材】

コットンコーデュロイ よって、ゴワゴワ系では

なく、夏以外活躍かつ、洗濯、洗濯機丸投げOK

【状態】

美品、スペシャルストックを仕入れたんで、当店以外入手不可！！



検品、洗濯、検品で、3回チェックして発送しますので、ご安心して、お買い求め下さい！！



#ノーカラージャケット

#コーデュロイジャケット

#70年代ジャケット

#ヴィンテージジャケット

#丸首ジャケット

#ワイドボディジャケット

#ラウンドネック

#世界に1つ

#非売品

#状態良い 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70-80s

vintage

oneoff

1点物 美品

丸襟コーデュロイJKT