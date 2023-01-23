『ドラゴンクエスト DQ+g パーカー メタルキング なりきり 男女兼用XL新品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 53分に出品され03月21日 17時 53分に終了予定です。即決価格は9,671円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



graniph(グラニフ)

とのコラボレーション、ドラゴンクエスト(ドラクエ)のなりきりパーカーです。

男女兼用(ユニセックス)のXL(LL)サイズです。

新品・未使用・タグ付きです。



詳しいサイズ…画像8枚目をご覧ください



素材…

本体 - 綿 60% ポリエステル 40% / リブ - 綿 58% ポリエステル 40% ポリウレタン 2%



商品説明…

「＜デザインについて＞

メタルキングになれちゃうパーカー。胸元にはメタルキングの顔、フードには王冠がデザインされており、フードをかぶるとメタルキングになっちゃいます。ポケットの中には、メタルスライムが８匹隠れています。フードの内側にはメッセージウィンドウがデザインされています。



＜商品について＞

・風合いの良い裏毛を使用したベーシック型のパーカー。

・[刺繍加工]

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生地の厚み：ふつう

伸縮性：ややあり

透け感：なし

光沢感：なし

洗濯：単独洗い

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※グラニフサイトより引用



●申し訳ありませんがこの商品はお値段交渉ご遠慮ください。



ご購入をお考えの方はお手数ですが、プロフィールのご一読をお願いします。気持ちのよいお取引を心がけます。どうぞよろしくお願いいたします。



グラニフが好きで多数出品中でございます。よろしければご覧くださいませ。



カラー...グレー

袖丈...長袖

タイプ...プルオーバー

柄・デザイン...刺繍

(2) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: デザインティーシャツストアグラニフ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ドラゴンクエスト DQ+g パーカー

メタルキング なりきり



男女兼用XL新品