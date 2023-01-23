『whites smoke jumper 9.5E 27.5【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 10時 03分に出品され04月24日 10時 03分に終了予定です。即決価格は17,710円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ホワイツスモークジャンパー 9.5Eです。

ソールの削れもほぼ無いのでこれから長く経年変化を楽しめます。

シューレースは蝋引きの物をオーダーメイドしました。



【高品質レザー】

このブーツは高品質なブラウンレザーで作られており、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【快適なフィット感】

ハイカットデザインが足首をしっかりサポートし、長時間の着用でも快適です。



【グリップ力のあるソール】

ラバーソールは優れたグリップ力を提供し、様々な地形での使用に適しています。



- 色: ブラウン

- 素材: レザー

- スタイル: ワークブーツ

- ソール: ラバーソール

- デザイン: ハイカット

- 紐の色: 黒



ご覧いただきありがとうございます。



#ホワイツ

#ホワイツブーツ

#スモークジャンパー

#ワークブーツ



カラー···ブラウン



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ホワイツブーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ whites

smoke

jumper

9.5E

27.5