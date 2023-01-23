『TRUJILLO’S チマヨベスト ロータスカリフォルニア別注 サイズS【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 03時 56分に出品され04月22日 03時 56分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TRUJILLO’Sトルフィリオス チマヨベスト

ロータスカリフォルニア神戸別注

Sサイズ

定価58000円



2020年4月にロータスカリフォルニア神戸で新品を購入しました。

大事にしすぎてほとんど着ていませんでした。

着丈62cm、身幅50cm (素人採寸です) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トルフィリオス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ TRUJILLO’S



チマヨベスト ロータスカリフォルニア別注 サイズS