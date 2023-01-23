『COACH バッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 16時 38分に出品され03月30日 16時 38分に終了予定です。即決価格は15,312円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COACH バッグ

カラー...水色

正規販売店舗で購入したものです。



数回程度しか利用していないので

状態はきれいです。

金具のスレや、カバンの中の汚れ等もありません。



気になる点やご不明ございましたら

遠慮なくコメントにてお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

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