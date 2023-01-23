『コムデギャルソンオム HOMME シンセティック レザー バッグ 新品 24AW【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 03時 38分に出品され03月16日 03時 38分に終了予定です。即決価格は23,205円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コムデギャルソンオムのショルダーバッグです。

新品未使用です。店舗にて自身で購入した正規品です。

(店舗購入のため、札タグは一つとなっています。)



発売時に即完した24AWのアイテム。使用する機会がなかったため出品しました。

ギャルソンは基本的に同商品の再販を行わないので希少なアイテムになりやすく、相場価格が上がります。



本革に似せているためシワがあります。予めご理解の上ご購入ください。発送時は折りたたみ、または丸めて梱包します。



※メルカリ便（宅配便）での発送となります

※値下げ交渉はご遠慮ください

※昨今問題になってるすり替え防止のため発送後のキャンセル、返品は承ることができません



●商品情報

COMME des GARCONS HOMME

HN-K204-051

シンセティックレザー BAG



カラー

ブラック / black / 黒



ONE SIZE

幅：54.5cm/高さ：35cm/マチ：13.5cm

重量（g）：400



●商品説明

シンプルなメッセンジャータイプのバッグは素材にシンセティックレザーを使用。本革の様な柔らかさや馴染みの良さに軽量で雨や汚れにも強い素材が特徴です。

アジャスターが付いており紐の長さの調整が可能。

フタがつかないシンプルな仕様は荷物の出し入れが容易に出来る便利さも魅力です。ブラックカラーのボディに裾部分にブランドロゴ「COMME des GARCONS」のネームをプリント。シンプルな中にさりげないロゴがアクセントになったデザインです。



#コムデギャルソン #ギャルソン #ショルダーバッグ #24aw 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コムデギャルソンオム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ コムデギャルソンオム

HOMME

シンセティック

レザー

バッグ

新品

24AW