『⭐展示在庫品⭐ ハーマンミラー セイルチェア アームレス ホワイト BBキャスタ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 43分に出品され03月31日 19時 43分に終了予定です。即決価格は46,450円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>デスクチェア
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ハーマンミラー
展示品 カリモク CT73 オーク材 デスクチェア 事務椅子 2脚セット 北欧
¥ 40800
シルフィ オカムラ アジャストアーム 肘置き パーツ
¥ 9360
ノルウェー Rybo社 ▼ Balans EASY バランスチェア 姿勢改善
¥ 7722
Herman Miller ハーマンミラー ミラ2 チェア ② 18.5万 名作
¥ 17784
Herman Miller/ハーマンミラー エンボディチェア
¥ 56584
イトーキ アクトチェア ITOKI Act オフィスチェア
¥ 21393
カバー付★バランスチェア イージー★バランスイージー★サカモトハウス★リボ社★
¥ 12900
エルゴヒューマン フィット2ヘッドレスト付 【美中古品】
¥ 25500
新品未開封/PROIDEA(プロイデア) /スタンディングチェア/ダークブラウン
¥ 12900
アメリカ ヴィンテージ VIRCO デスクチェア 米軍家具
¥ 9360
折りたたみ式 デスクチェアセット
¥ 8580
ハーマンミラー ミラ2チェア (Mirra 2 Chair) 公式点検済み
¥ 22700
オカムラ コンテッサセコンダ エクストラハイバック 2022年 超美品
¥ 65130
希少 マルニ 「地中海」デスクチェア 昇降回転 キャスター アーム クラシック
¥ 16887
チェアー 椅子
¥ 9360
ハーマンミラー イームズ プライウッド ダイニングチェア DCM
¥ 38250
HAY ABOUT A（アバウト ア チェア）AAC 53 SOFT
¥ 46020
ハーマンミラー セイルチェア ブラック 新品
¥ 50286
落札価格46450円
977 入札履歴
終了
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