『⭐展示在庫品⭐ ハーマンミラー セイルチェア アームレス ホワイト BBキャスタ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 43分に出品され03月31日 19時 43分に終了予定です。即決価格は46,450円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐⭐⭐商品紹介⭐⭐⭐



座り心地が悪くて長時間デスクワークがつらい...そんなあなたに朗報です!

ハーマンミラーのセイルチェアが、快適な作業環境を実現します。







✨✨✨出品情報✨✨✨



【品 名】セイルチェア アームレス

ホワイト BBキャスター

※AS1YA22NAN265BB981HA09

【メーカー】ハーマンミラー

（Herman Miller）

【寸 法】Ｗ：約57.7 cm

Ｄ：約66.0 cm

H：約88.2～99.7 cm

【重 量】約20kg

【数 量】1個

【参考価格】￥105,000

【状 態】未使用に近い

※展示在庫品

※自宅保管品

【付 属】付属品一覧

●本体

●取扱説明書

※箱なし（中身のみ発送）







✅✅✅特徴✅✅✅



✅長時間座っていても疲れにくい設計。



✅背もたれが体の動きに合わせて柔軟に動くので、姿勢が自然と良くなります。



✅座面の奥行きを調整できるので、身長に関係なく快適に座れます。



✅腰痛や肩こりが軽減される



✅集中力が上がり、作業効率が向上する



✅オフィスや自宅の雰囲気がおしゃれになる





✌アームレス設計で自由な動きを妨げません



✌ホワイトカラーなので部屋を明るく爽やかな雰囲気に



✌BBキャスターでスムーズな移動が可能







⭐⭐⭐ユーザー評価⭐⭐⭐



「仕事をする時間が長くなっても、全然疲れなくなりました!」







✨✨✨まとめ✨✨✨



✨デザイン性と機能性を兼ね備えた優れた製品です。



✨見た目も美しく、体をしっかりサポートします。



✨快適な座り心地を体験して、仕事や趣味の時間をもっと楽しくしましょう。



#快適な座り心地 #集中力アップ #おしゃれな学習環境



⭐1000 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>デスクチェア 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ハーマンミラー