『NIKE supreme Air Max 98 TL BLACK【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 38分に出品され03月19日 23時 38分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 NIKE supreme Air Max 98 TL BLACK

26.0



箱あり、タグ付き



3回使用しました。

まだまだ綺麗です。

素人保管であることをご承知おきください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

supreme

Air

Max

98

TL

BLACK