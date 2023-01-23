『2新品 ナイキ上下セットアップ 黒 Ｌサイズ 上下サイズ違い可能 送料無料【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 10時 33分に出品され04月21日 10時 33分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✔最近偽物がよく売られてますが当店が販売しているものは全て本物、正規品です！



✔当店の取引き件数（8500以上）や、フォロワーの数をみてもらえば実績がある店舗なのがわかると思います！



✔自身でナイキ様より購入した物なので間違いなく正規品です!!





◾️NIKE ナイキ

◾️上下セットアップ

◾️即購入OK

◾️綿 80％ ポリエステル 20％



◇ サイズ ◇



【パーカー】



サイズ S M L LL 2XL

肩幅 46cm 47cm 49cm 51cm 53cm

袖丈 60cm 60cm 61cm 63cm 65cm

身丈 67cm 68cm 70cm 71cm 72cm

身幅 51cm 56cm 62cm 66cm 70cm





【パンツ】



S ：ウエスト74.5-79.5、ヒップ88.5-93.5

M ：ウエスト79.5-85、 ヒップ93.5-98.5

L ：ウエスト85-91、 ヒップ98.5-103.5

XL：ウエスト91-97、 ヒップ103.5-108.5

2XL:ウエスト 97-103、 ヒップ108.5-114





サイズ S M L XL 2XL

股上 29cm 29.5cm 31.5cm31.5cm 32cm

股下 66cm 67cm 68cm 68cm 68cm

裾幅 10cm 11cm 12cm 13cm 15cm



素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。





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BV2649

BV2680

#NIKE__セットアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

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メンズ

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