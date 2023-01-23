『希少✨ ペッレモルビダ ハンドバッグ JR東海道新幹線700S コラボ ブルー【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 14時 18分に出品され03月17日 14時 18分に終了予定です。即決価格は14,564円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



PELLE MORBIDA ペッレモルビダ ハンドバッグ トートバッグ 東海道新幹線 700S コラボ 数量限定品 希少 レア 完売品 マグネット開閉 座席モケット ポリエステル レザー ブルー ユニセックス メンズ レディース 美品



○サイズ



タテ 20.5cm



ヨコ 30.5cm



マチ 13cm



ハンドル 31cm



平置き実寸。



着画はお断りいたします。



◯状態



未使用、タグ付きになります。

まだまだ末永くお使いいただけます。



※状態は個人の主観です

こだわりのある方は購入をご遠慮ください



○カラー



ブルー 青

ブラック 黒



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



○素材



ポリエステル

レザー



○購入元



大手ブランドオークションにて購入



○配送



簡易包装にて1~2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ペッレモルビダ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 希少✨

ペッレモルビダ

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JR東海道新幹線700S

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