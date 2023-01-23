『アイロボット(IRobot) ルンバ i2 新品未使用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 04時 41分に出品され05月14日 04時 41分に終了予定です。即決価格は19,900円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|アイロボット
新品未使用 ルンバ コンボ j5 j517860 お掃除ロボット
¥ 18291
【新品】ダイソンSV19OF
¥ 16560
ルンバ コンボ j7+ ロボット掃除機 アイロボット c755860
¥ 63509
ダイソンV12用 モーターバークリーナーヘッド 388388-01
¥ 8034
Panasonic MC-PBKN5F-A 掃除機 450W 新品 送料無料
¥ 7472
新品 未使用 未開封 マキタクリーナー CL116DWI
¥ 8190
掃除機 VC-CL20-W 2020年
¥ 8580
switchbot K10+ ロボット掃除機
¥ 13500
ルンバ コンボ j5 ロボット掃除機 アイロボット(iRobot)j517860
¥ 21032
超綺麗 ダイソン掃除機CY24fluffy大幅値引#DC48 DC63 CY25
¥ 13900
【新品】ロボロックQ5pro+
¥ 15640
【新品未使用】LYSOR コードレス掃除機60分長時間運転
¥ 7644
アイロボット ルンバ Roomba i7+ お掃除ロボット
¥ 13000
ケルヒャー高圧洗浄機 静音水冷式K5.900サイレント50HZ東日本 水漏れ
¥ 7800
新品未開封 ダイソン Dyson 360 Heurist RB02BN
¥ 22792
掃除機 ドック吸引式 コードレス スティッククリーナー ホワイト
¥ 14750
【M2403-88-59】掃除機 コード式 サイクロン式
¥ 7098
動作品 Electrolux ergothree auto EET530CB
¥ 9672
落札価格19900円
697 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！