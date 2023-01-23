『アイロボット(IRobot) ルンバ i2 新品未使用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 04時 41分に出品され05月14日 04時 41分に終了予定です。即決価格は19,900円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 母親から譲り受けたものなのですが、自分では使う機会がなかったため出品させて頂きます。

新品未使用です。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アイロボット