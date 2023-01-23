『【未使用タグ付き】Evoon マルチビジネスリュック3.0 ネイビー 119【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 33分に出品され03月26日 08時 33分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。お手数ですが、最後までお読みください。



【お値下げ不可品です。ご理解ください】

記載の価格が即決価格です。

単品購入のお値下げコメントはお返事せず、削除させていただきます。



どうしてもご希望の方はアプリから希望価格を登録するか、いいねをしてお待ちください。お値下げの確約はできません。

価格見直しやタイムセールの際に参考にさせていただきます。

新品はお値下げほぼないです。



１枚目の写真の物をお送りします♪



我が家では猫を２匹飼っています！

猫居住区域１階、出品物保管場所２階。

臭いや毛の付着は感じ方に個人差があるので、気になる方はご遠慮ください。



即購入OK、購入時コメント不要。

在庫確認は不要ですが他の販路もあり、突然出品が削除になる場合もあります。



通常価格15,980円



【状態】

未使用タグつき。ロックあり。

見落としあるかもしれません。

新品ですが個人宅保管です。

中古品にご理解いただける方、よろしくお願いいたします。



【状態に含まれないもの】

・タグやOPPの破れ、箱無し

・返縫いの始末の数ミリの糸の飛び出し

・本体の若干のシワ

・少しの汚れ、猫の毛

こちらはコンディション、価格（お値下げ理由）に含みません。

見落とし等気になる方はご購入をお控えください。



私が出品している全てのEvoon製品はメーカー保証なしです。

メーカーに連絡しても対応不可らしいです、お直しはご自身で行ってください。

詐欺等への使用は固くお断り。



お急ぎの方はご遠慮ください。



最近、購入後のキャンセルが相次いでおり、困っています。



配送業者引き渡し後のキャンセルはお断りしています。受け取り後にご自身で出品するなど対応してください。

また、発送通知前でも配送業者に引き渡しが済んでいることがあります。ご注意ください。

イメージ違いや見落としなどはご自身で再出品してください。



リサイクル資材で梱包し、メルカリ便（ゆうゆう、らくらく変更あり）で発送します！



質問お気軽にどうぞ^_^

よろしくお願いいたします！



evoon

Evoon

エボーン

ビジネスリュック

レディース

アウトドア

ビジネスバッグ

多機能

撥水 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【未使用タグ付き】Evoon

マルチビジネスリュック3.0



ネイビー

119