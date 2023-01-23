『【by.design@store様専用】THIEAUDIO【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 06時 15分に出品され03月30日 06時 15分に終了予定です。即決価格は18,040円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024.7.3にヨドバシカメラにて購入し、その後3-5回、計1時間未満の使用です。（保証レシートも一緒に送付させていただきます）

きれいな状態で付属品はすべて揃っています。



音質に惹かれて購入しましたが、あまり利用しなかったため出品します。



【高音質のドライバー】

Hype 4は2つのダイナミックドライバーを搭載しており、クリアで迫力のある音質を提供します。



【リケーブル可能】

リケーブル機能により、ケーブルの交換が可能で、ユーザーの好みに合わせたカスタマイズが可能です。



【デザイン】

青色のグリッターが施されたハート型のデザインは、視覚的にも楽しませてくれます。



- ブランド: THIEAUDIO

- モデル名: Hype 4

- ドライバー数: 2 Dynamic Drivers

- 接続方式: 有線

- 付属ケース: THIEAUDIOロゴ入りケース

- ケーブルタイプ: リケーブル可能

- カラー: 青色のグリッター

- 形状: ハート型



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い