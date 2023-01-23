『美品 リファ ビューテックドライヤースマート ホワイト ReFa 白 ドライアー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 46分に出品され03月21日 19時 46分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊ブランド

ReFa リファ

MTG



＊商品

ReFa BEAUTECH DRYER SMART

リファビューテックドライヤースマート



＊カラー ホワイト 白



＊電源 AC100V 50/60Hz

（国内でのみお使いいただけます。）



＊付属品

オリジナルの箱と電源コード、ノズル。

ギャランティカードも付けますが、保証期間は切れて

おりますのでご了承ください。

写真に写っている物が全てです。



＊定価

38,000円



＊状態

購入時期：2023年



公式サイトで購入し、10回程度使用しました。

ジム用に使用していたため、使用頻度は少なく状態良いです。



新しく海外対応の物を購入したため、出品します。



発送は、簡易、リサイクル包装で基本的に最安の方法で発送いたします。



平日仕事のため、休日の発送になる場合がありますのでご了承ください。

他にも出品しておりますので、ぜひご覧ください♪



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ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: リファ