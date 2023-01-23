『② 日立ドラム式洗濯乾燥機 BD-SV120HR 2023年製右開きビッグドラム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 09時 37分に出品され04月21日 09時 37分に終了予定です。即決価格は48,300円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ヒタチ
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¥ 16000
落札価格48300円
201 入札履歴
終了
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