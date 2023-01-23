『② 日立ドラム式洗濯乾燥機 BD-SV120HR 2023年製右開きビッグドラム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 09時 37分に出品され04月21日 09時 37分に終了予定です。即決価格は48,300円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日立ドラム式洗濯乾燥機 BD-SV120HR 2023年製



輸送用ボルトあり。



※経年保管に伴う小傷、細かな汚れがある場合がございます。



※商品の状態は個人的主観のため誤差が生じる事があるため

画像に写っているものが全てですのでご確認お願い致します。



商品詳細

洗濯・脱水容量 12kg

洗濯～乾燥・乾燥容量 6kg

液体洗剤・柔軟剤 自動投入 液体洗剤・柔軟剤 自動投入（残量検知あり）

洗浄機能 ナイアガラ洗浄

節水機能 強力循環ポンプ

脱水機能 ほぐし脱水

乾燥方式 風アイロン（低温ヒート式）

除湿方式 水冷除湿（湿度センサー制御）

◎清潔機能

らくメンテ（乾燥フィルターレス・大容量糸くずフィルター［抗菌］・洗濯槽自動おそうじ・乾燥ダクト自動おそうじ・ドアパッキン自動おそうじ）

外形寸法

幅630mmx奥行716mmx高さ1,065mm

本体幅 600mm

設置可能な防水パンサイズ（内寸奥行） 540mm以上

排水ホースの長さ（左出し／右出し） 88／58cm

質量 約81kg

製造年：2023年 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒタチ