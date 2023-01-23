『極美品 CHUMS SPRING DALE 25 ブラック リュック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 15時 27分に出品され03月12日 15時 27分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本格アウトドアシリーズ、Spring Dale(スプリングデール)のバックパック(25L)



■カラー：BK RAINBOW( Black/Rainbow )



■サイズ：H 48.5 X W 32 X D 15.5cm



■容量：約25L



■重量：0.875kg



■素材：210D Double Rip Nylon100％(柄デザインはPolyester100%)



■原産国：ベトナム



■シリーズ特性：

チャムスの本格アウトドアシリーズ、Spring Dale(スプリングデール)の25Lサイズのバックパック。パッキングをサポートしてくれるポケットを随所に装備。アウトドアシーンとタウンユースで兼用しやすいサイズ感で、日帰り登山や通勤通学にも活躍。



■特徴：

・両側/ストレッチメッシュボトルポケット

・背面/エアメッシュ+EVAフォーム仕様

・ハイドレーション対応

・ウエストハーネスは取外しでき、ウエストバッグとして単体で使用可能

・レインカバー標準装備(底面ポケットに収納)

・チェストストラップ付き...ブラック＆ レインボー



値引き交渉も歓迎致します！（常識的な範囲で希望額をご提示下さい！）



●その他、注意事項：

自宅にて保管していました。ご理解のある方のみお願い致します。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: チャムス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品

CHUMS

SPRING

DALE

25

ブラック

リュック