『sacai x PORTER トート ショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 14時 31分に出品され03月24日 14時 31分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hello sacai（ハロー サカイ）開催を記念した sacai x PORTER サカイ ポーター トート ショルダー バッグ (コラボ限定品) です。



● 品番 22-0511s



● 新品同様



● 定価: 79,800円



● カラー : ブラック (黒)



● 素材 : 100% Nylon



● サイズ

: Width(横) : 18 cm、

Height(縦) : 17 cm

Depth(マチ) : 19 cm

: Strap(ストラップ) : MAX(最大) 130 cm



自宅保管になりますので、ご了承頂ける方のみご購入お願い致します。完璧な新品をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。



#sacai

#porter



カラー···ブラック

素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: サカイ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ sacai

x

PORTER

トート

ショルダーバッグ