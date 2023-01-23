『FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM レンズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 09時 41分に出品され03月25日 09時 41分に終了予定です。即決価格は92,000円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM レンズの出品です。



送料はこちらで負担いたします。



ご質問等ありましたらご遠慮なくお願いします。





■商品名

FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM レンズ



■付属品

・本体

・フード

・レンズキャップ

・レンズプロテクター

・袋

※写真に写っている物が付属品となります



■商品の状態

・中古美品

・新品時からレンズプロテクターを使用しています

・小傷は多少ありますが、使用に問題はありません

・前玉後玉に傷なし

・動作確認済

・防湿庫にて保存



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: α Eマウント