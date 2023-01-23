『Atelier nuu ハンドバッグ ショルダーバッグ レッド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 09時 05分に出品され03月29日 09時 05分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Atelier nuu (アトリエ ヌウ）の2ウェイバッグです。

ポケットが外側に2つ、チャックの内側に2つ、チャック外の内面に1つあり、便利そうです。



サイズ…

横: 34cm

縦: 25cm

マチ: 8cm

(素人採寸になりますのであくまで参考としてご覧ください)



未使用のまま自宅保管しておりました。



カラー...レッド



素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アトリエヌウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Atelier

nuu



ハンドバッグ

ショルダーバッグ

レッド