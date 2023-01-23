『グレムリン×NICI×FREAKS STORE 40周年限定 1000体限定【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 17時 07分に出品され03月27日 17時 07分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グレムリン×NICI×FREAKS STORE 40周年限定 1000体限定 35cm シリアルナンバー:170



ギズモちゃんのぬいぐるみです。

定価6,600円のサイズのものです。

新品未開封

即購入OKです、期日以内に発送可能



●1984年の公開以来、幅広い層において人気を誇る名作映画 「GREMLINS (グレムリン)」とぬいぐるみブランド「NICI」がコラボレーション!

●キュートで愛らしいぬいぐるみが出来上がりました

●映画「GREMLINS」は、クリスマスにプレゼントされたかわいくて不思議な生き物モグワイの物語 。このたびFREAKS STOREでは、昨年登場したギズモのコラボモデルに引き続きモホークのコラボモデルが登場

●モホークと言えばギズモの宿敵で怖いビジュアルのモグアイですが、毛足をやや長くして表情も穏やかで愛らしいビジュアルに

右（ブルー）と左（ブラウン）で異なるアイカラーにしたスペシャルモデルを限定発売いたします

●右足の裏にはFREAKS STOREのロゴ、左足にはシリアルナンバーがナンバリングされています

●2024年は公開から40周年の記念すべき年となります。この特別なタイミングにぴったりな 、愛らしいグレムリンのぬいぐるみをぜひお手に取ってご覧ください

●1000体限定販売でシリアルナンバー入り、世界に1体だけの特別な仕様



【キャラクターの魅力】

このぬいぐるみは、人気の映画「グレムリン」に登場するキャラクターをモチーフにしています。愛らしい表情と大きな耳が特徴で、コレクターやファンにとって必見のアイテムです。



【高品質な素材】

柔らかいぬいぐるみ素材を使用しており、触り心地が良く、インテリアとしても映えるデザインです。手触りの良さが、癒しを提供します。



【特別なデザイン】

足裏には「FREAKS STORE」と「000」の刺繍が施されており、特別感を演出。コレクションやギフトにも最適です。



- キャラクター: グレムリン

- 色: 黒と白

- 素材: ぬいぐるみ

- ブランド名: FREAKS STORE

- 特長: 足裏に刺繍あり 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用