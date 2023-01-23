『comoli 24ss コットンドリルワークジャケット サイズ2【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 20時 11分に出品され04月12日 20時 11分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＜デザイン＞

- ヴィンテージライクなワークジャケット

- フロントにパッチポケットｘ3点

- ゆとりのあるサイズ感

- 裏地なし



＜素材＞

- 色褪せた加工の毛羽が残ったコットンドリル

- しなやかなテクスチャー

薄手のシャツジャケットで、これからの季節に大活躍すると思います。



ビショップ博多店で購入後、着用3回ほどです。

美品だと思いますが、あくまでも中古ということを念頭にご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ comoli

24ss

コットンドリルワークジャケット

サイズ2