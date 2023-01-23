『straykids スキズ GIANT CD通常盤3枚 未使用シリアル付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 04時 39分に出品され03月18日 04時 39分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ストレイキッズ

スキズ

アルバム



中身確認の為開封しました。

お値下げ交渉受付ます。



シリアル(未使用)3枚

トレカ

ヒョンジン14日限定トレカ&東京ドーム限定

フィリックス東京ドーム限定&封入

バンチャン封入

の合計5枚



チェックインマイル(2枚未使用)

1枚だけ使用したのですがどれが使用したものか分からなくなってしまいました…！すみません。



希望の方にはATE店舗特典のヒョンジンのポラロイド風写真もおまけでつけます。



CD未再生。

一度人の手に渡った物ですのでご理解いただける方のみご購入下さいませ。



CD要らない方はメッセージでお知らせください。



プチプチで梱包し匿名で発送します。



即購入◎ 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 未使用に近い

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スキズ

GIANT

CD通常盤3枚 未使用シリアル付き