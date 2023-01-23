『ゴーシャラブチンスキー×アディダス 新品未使用 ナイロンナップサック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 06時 25分に出品され03月05日 06時 25分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Gosha Rubchinskiy × adidas

ゴーシャラブチンスキー×アディダス archive

ナイロンナップサック

リュック





ゴーシャラブチンスキーの名作ナップサックになります。

発色の良いオレンジイエローカラーですので、差し色として使い勝手の良いアイテムです。





【カラー】

ライトグリーン



【サイズ寸法】

縦45.5cm

横36cm



【状態】

新品未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ゴーシャラブチンスキー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ゴーシャラブチンスキー×アディダス 新品未使用 ナイロンナップサック