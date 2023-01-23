『MACKINTOSH PHILOSOPHY ダウンコート グレー【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 09時 39分に出品され03月19日 09時 39分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マッキントッシュフィロソフィーのダウンコートです。

あまり着る機会のないので出品します。

フードは取り外し可能です。

非常に暖かくオススメです。



●サイズ：

タグ表記 38

●素材：

タグの写真をご確認ください。

●寸法

着丈82cm、身幅52cm

●状態：

3〜4回ほど着用しましたが他に購入したのでほとんど着用していません。また汚れ、ほつれなどはありません。



【ブランド】

MACKINTOSH PHILOSOPHYのTROTTERモデルは、洗練されたデザインと高い機能性を兼ね備えています。



【素材】

ダウン素材を使用しており、保温性が高く、寒い季節に最適です。内側はナイロンで、滑らかな着心地を提供します。



【デザイン】

フード付きのデザインで、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすいスタイルです。



- ブランド: MACKINTOSH PHILOSOPHY

- モデル名: TROTTER

- 色: グレー

- 素材: ダウン

- デザイン: フード付き

- タグ: MACKINTOSH PHILOSOPHY TROTTER

- 内側素材: ナイロン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュフィロソフィー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MACKINTOSH

PHILOSOPHY

ダウンコート

グレー