『美品 アニヤハインドマーチ レザー 2WAY ショルダーバッグ カーカー 茶【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 15分に出品され03月30日 06時 15分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

ANYA HINDMARCH アニヤハインドマーチ

ショルダーバッグ ワンショルダー ハンドバッグ トートバッグ 2WAY

肩掛け 斜め掛け クロスボディ

メトロポリス リボン

ショルダー紐取り外し可能 ロゴ金具 ロゴ型押し

レザー カーカー

ヴィンテージ、ビンテージ vintage

オレンジ



○サイズ



タテ 23cm

ヨコ 32cm

マチ16cm

ハンドル 30cm

ショルダー紐 70～130cm



※ショルダー紐は社外品です



平置き実寸。

着画はお断り致します。



○状態

多少の使用感はございますが、これから長い間お使いいただける商品になっております。





あくまでも古着ですのでご理解頂いた上で

ご購入ご検討ください。



○アイテムの詳細

大人気ブランド ANYA HINDMARCHの2WAYショルダーバッグになります！こちらの商品はかなり大容量になっており、500mlのペットボトル、長財布もすっぽりと入ってしまいます！

デザインも、アニヤハインドマーチの留め具がとても可愛くオレンジの色もいろいろなふくにあわせられるとおもいますので、この機会にぜひいかがでしょうか？



○カラー

オレンジ



○素材

レザー



○購入元

大手リサイクルショップ

オークションストア

鑑定済み正規品になります



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



No.@MAD 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アニヤハインドマーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

アニヤハインドマーチ

レザー

2WAY

ショルダーバッグ

カーカー

茶