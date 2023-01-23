『にじさんじ グッズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 06時 16分に出品され04月24日 06時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 にじさんじ グッズ





下記は内訳です。バラ売り可能。





☆上段☆

■ROF-MAO アクリルスタンド

加賀美ハヤト ビーチ 300円

甲斐田晴 雨(3) 300円



■ROF-MAO コースター 100円

加賀美ハヤト、剣持刀也、甲斐田晴



■ROF-MAO クリアカード 100円

加賀美ハヤト ビーチ(2)

不破湊 ビーチ(2)



■エデン組 ポラロイド風カード

レイン・パターソン(2) 400円

アクシア・クローネ 400円



■ROF-MAO チェキ風カード

剣持刀也(3) 200円



■5周年 チェキ風カード

イブラヒム 200円





☆下段☆

■タロット バッジ

アンジュ・カトリーナ(2) 300円

健屋花那(2) 300円

勇気ちひろ(2) 300円

星川サラ 300円

伏見ガク(2) 550円



■タロット カード

イブラヒム 200円

剣持刀也 600円







上記の値段+送料手数料







アニメイト ろふまお アニメイトカフェ アニカフェ アクスタ 5周年 タロット アンジュ カトリーナ 加賀美 ハヤト 健屋 花那 勇気 勇気 ちひろ 星川 サラ 伏見 ガク 剣持 刀也 不破 湊 甲斐田 晴 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>キャラクターグッズ>>>ピンズ・ピンバッジ・缶バッジ 商品の状態: 新品、未使用