『ルイヴィトン ダミエ ポシェット イパネマ ショルダーバッグ 3193【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 15時 10分に出品され04月15日 15時 10分に終了予定です。即決価格は33,354円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます✨



プロフィール、商品情報の必読お願いします✨



✨商品概要✨

ブランド：LOUIS VUITTON（ルイヴィトン）

ライン：ダミエ

商品名：ポシェット イパネマ

サイズ：縦13cm 横15.5cm 厚さ4cm

カラー：ブラウン 茶

付属品：本体のみ

製造番号: 画像添付



【商品状態】

AA〜ABランク



S：新品〜未使用に近い

AA：使用感が少なく、非常に綺麗な状態。極美品。

AB：多少の使用感はあるが、全体的に綺麗な状態。

B：やや傷汚れがあるが、問題無く使える状態。

BC：傷汚れはあるが、使用可能な状態。

C：ジャンク品相当。



詳細は、写真をよくご確認ください。





✨仕入れ先✨

AACDに加盟しているブランド品買取店や古物商許可証を保有しているブランド品取扱ショップ、買取にて仕入れております。専門家による真贋鑑定済み【正規品】となりますのでご安心ください。



✨クリーニング✨

商品到着後すぐにお使いいただけるようにクリーニングを行っています。



◯全ての商品簡易クリーニング◯

◯完全防水の安心梱包◯

◯24時間以内発送認定取得◯

◯商品到着日時指定可能◯取引メッセージでご連絡下さい。

（配送会社の日時指定圏内のみ）



✨正規品品質保証✨

プロの鑑定士による真贋鑑定済み【正規品】になりますのでご安心ください。



✨全額返金保証✨

万が一、偽物や商品自体に問題があった場合には、【全額返金】いたしますのでご安心ください。



✨全国送料無料✨

専用はトラブル防止のため、ご遠慮願います。

お取り置きもお断りさせて頂いております。

先に購入された方が優先になります！ご了承ください。

お値下げ交渉後の保留はご遠慮ください。



✨注意点！✨

中古商品は、新品・新型商品では無く中古品ですので、画像に写り込まない小さな汚れや、プリント写り、擦れ、年式による劣化、たるみなどがある場合があります。なので画像での確認お願いします。





3193 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン ダミエ ポシェット イパネマ ショルダーバッグ 3193