『TMT ベンチコート YOURS 正月販売分 Mサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 11時 14分に出品され03月16日 11時 14分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 YOURS正月販売分

大阪直営店購入

19800税



ほぼ着てません

内側 ボア

サッと羽織るのに便利です



公式記載寸法

着丈71

身幅59

肩幅47

袖丈63・5



極力シワにならない様に丸めて発送しますが素材がシャカシャカ素材

なのでシワになる可能性があります



前の裾に長い絞りの紐が付いていましたが変だったので抜いて処分しています



カラー···ブラック

袖丈···長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ティーエムティー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ TMT

ベンチコート YOURS

正月販売分 Mサイズ