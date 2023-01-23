『ESSENTIALS 黒 長袖カットソー S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 02時 17分に出品され03月19日 02時 17分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

ESSENTIALSは、シンプルで洗練されたデザインが特徴のブランドです。このアイテムは、日常使いに最適なスタイルを提供します。



【素材の特性】

100%コットン素材を使用しており、肌触りが良く、快適な着心地を実現しています。通気性も良く、季節を問わず着用可能です。



【デザイン】

背面には大きく「ESSENTIALS」とプリントされており、シンプルながらも存在感のあるデザインです。カジュアルなスタイルにぴったりです。



- ブランド: ESSENTIALS

- 色: 黒

- 素材: 100% コットン

- サイズ: S

- 製造国: 中国



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エスエッセンシャルズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ESSENTIALS

黒

長袖カットソー

S