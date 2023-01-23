『Peruzzi/イタリアンレザー/シングルライダース/レザージャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 10時 13分に出品され04月20日 10時 13分に終了予定です。即決価格は23,350円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリア旅行に行った時にフィレンツェのイタリアンレザー専門店で購入しました。



定価で12万ほどです。



schottのダブルばっかり着ていたので結局ほぼほぼ未使用で棚整理のため出品です。



イタリアンレザーとの表記だけでしたので革の種類はわかりませんが、めちゃくちゃ柔らかく着心地は抜群です！



裏地も可愛く、ポケット裏地はまた違った感じのオシャレさでイタリアメンズの遊び心が表されているかと。



サイズは50(L相当)です。

当方175cm70キロの筋肉質ですが、中にパーカーを着ても余裕でした(さすがにオーバーサイズのパーカーは難しいと思います)



シンプルなシングルライダースなので、色んなファッションに落とし込めると思いますのでこの機会にぜひ！！



カラー···ブラック



肩幅···46cm

身幅···51cm

袖丈···64cm

着丈···64cm

※あくまで素人寸法になりますので誤差の範囲での返品等には対応いたしませんのでご了承ください。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Peruzzi/イタリアンレザー/シングルライダース/レザージャケット