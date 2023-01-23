『大人気‼︎ 00sHARLEY-DAVIDSON カルフォルニアsize XL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 18時 22分に出品され04月19日 18時 22分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自己紹介ご覧下さい。



【HARLEY-DAVIDSON 】



正規品



00s 2006年



美品 5回ほど着用



ブラック



size L〜XL （175cm 65kg 着用）

サイズ表記が消えています。

肩幅 59

袖丈 58

身幅 60

着丈 67



※ 値下げはありません。





大人気のハーレーダビッドソンのパーカー！！

イーグルと裏はハーレー定番ロゴマーク両面でかっこいいです。





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好きにおすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ハーレーダビッドソン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 大人気‼︎

00sHARLEY-DAVIDSON

カルフォルニアsize

XL