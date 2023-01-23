『美品！昭和レトロ当時物 日立 Electronic 木製 スクエア 壁掛け時計【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 16時 28分に出品され03月14日 16時 28分に終了予定です。即決価格は12,325円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HITACHI DW-140 日立 昭和レトロ当時物のスクエア型がクールな壁掛け時計 動作確認済です。

天然木使用、オークの渋い色味がかっこいい時計です。経年によるスレや色ムラなど多少ありますが、全体的にはまだまだキレイな状態です。

神経質な方はお控えください。



天然の木目を生かした日立の希少アンティーク品です。

茶 オーク マホガニー ブラウンに文字盤は黒 ブラック、針は金 ゴールドです。重厚感がありリッチな雰囲気です。天然木のためしっかりと重さがあります。壁にくぎをしっかり打っていただき、落下にご注意ください。

文字盤の透明カバーはプラスチックまたはアクリルです。特に目立つキズはありません。



おおよそのサイズです。

縦33cm

横22cm

木の奥行き4.8cm



文字盤の透明カバー

縦16.5cm

横15.5cm

厚み3cmほど



単2電池2本で稼働、動作正常ですのでご安心ください。



レトロ ミッドセンチュリーなインテリアがお好きな方にぴったりなかっこいい時計です！

なかなか見かけないレアなお品です。

状態もキレイですのでぜひいかがでしょうか？

取説や箱などの付属品はありません。

動作確認用の電池もおつけしますが、残量不明です。

どうぞよろしくお願いいたします。



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テイスト...レトロ・ミッドセンチュリー



主な素材...木製 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>インテリア時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヒタチ