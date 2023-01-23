『サルート71グループリボンブラG65ネイビー ソングMサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 21時 23分に出品され03月03日 21時 23分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 、

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୨୧┈┈┈┈┈┈┈即購入OK ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧



G65 ネイビー ソングMサイズ 1点

13400+1400=14800円



★★★★★★★★★★★★★







・購入後の取引メッセージでのサイズ カラー 商品の変更はトラブルの原因となりますので在庫があっても致しません



・購入後の発着日の指定 発送方法の変更はできません。お急ぎの方 発送方法の指定 宛先変更は購入前にお問い合わせください



・単品値引き不可

お値引き条件などはプロフィールに記載しております







୨୧┈┈┈プロフィールをお読み下さい┈┈┈┈୨୧







✔Saluteシリーズは全てお箱に入れてメルカリ便(補償付き)での発送します







仕 様

・ホックの数：2段2列

・3/4カップ

・ピタッとパッド入り(取り外し可能)

・肩紐取外し：不可













୨୧┈┈┈┈┈ ほか何かありましたら 下記参考に購入前にお問い合わせくださいませ。 ┈┈┈┈┈┈┈୨୧







✔ 在庫があればショーツタイプ変更可









【メーカーお作り】







※アンダー80の(LB)生産なし





C65～C80





✔️下記サイズは700円増し

D65～F80





✔️下記サイズは1400円増し

G65～G75





ショーツ、ソング



M(ヒップ87-95cm)

L(ヒップ92-100cm)









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カテゴリ ファッション

レディース

下着・アンダーウェア タグ サルート71グループリボンブラG65ネイビー

ソングMサイズ