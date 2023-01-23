『【新品】ワッペ スクバ グレー ワールドペガサス WorldPegasus【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 12時 07分に出品され04月30日 12時 07分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品・未開封・未使用



WORLDPEGASUS

ワッペ スクバ



⚫︎カラー グレー 灰色



【商品概要】

カラー：グレー

素材：ナイロン

サイズ：縦30cm・横42cm・奥行き17cm

容量：約20L

特徴：マチあり



★プチプチに包み袋に入れて、折りたたまずに発送予定です^_^



未開封で大切に保管しておりますが、初期傷等ご理解いただけます方よろしくお願い致します。





#ワールドペガサス

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#スクールバッグ

#スクバ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ワールドペガサス

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