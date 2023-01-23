『MFC STORE×Lee デニムジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 18時 17分に出品され03月23日 18時 17分に終了予定です。即決価格は10,350円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★item★

表記サイズ: M 体感XLサイズ

カラー: インディゴ

ブランド: MFCSTORE×LEE



★size★

平置き採寸

着丈：約68.5cm

身幅：約70.5cm



★Condition★ 美品



目立つ傷や汚れございませんが古着にご理解のある方購入よろしくお願いします。



その他質問などございましたら必ず購入前にコメントください。購入後/お支払い後にはお答えと対応は出来ませんのでよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エムエフシーストア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MFC

STORE×Lee

デニムジャケット