『Nikon AI AF Micro Nikkor 60mm 2.8 D【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 19時 05分に出品され03月08日 19時 05分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用頻度は高くないため、目立つ傷などはありません。

購入当初から使用したレンズ保護フィルタは付属します。

防湿庫で保管しておりました。

中古品ゆえ、神経質な方はご遠慮ください。



メーカ製品説明：

クローズアップ撮影以外も楽しいコンパクトなマイクロレンズ

高解像度マイクロNIKKORの伝統を引き継いだ、標準系マイクロレンズのロングセラー。無限遠から至近（等倍）までの幅広い撮影倍率全域で鮮明な画像が得られます。特に質感の描写にポイントを置いた花や植物のクローズアップ撮影に最適。ポートレートや風景など多彩な撮影にも使えます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン