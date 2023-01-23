『希少⭐︎MORABITO ディナ 黒 カデナ 2way ハンドバッグ ショルダー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 02時 13分に出品され05月01日 02時 13分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・ブランド

MORABITO モラビト



・アイテム

DINA ディナ ドーム型 本革 レザー ブラック 黒 カデナ キーチャーム 鍵 南京錠 ゴールド金具 2way ハンドバッグ ショルダー 肩掛け 斜め掛け 手提げ 大人気 高級 希少 美品 タートル柄 裏地



数ある商品の中からご覧くださり、誠に有難う御座います。

フランスのファッションブランドMORABITOの大人気のDINAバッグの黒になります。



南京錠やキーチャーム等アクセントとなり、美しいドーム型のバッグです。

ショルダー付きですのでシーンに合わせて2wayでご使用いただけます。



また希少な裏地がタートル型のタイプで、なかなか出会えない逸品でございます。

是非この機会にご検討下さいませ♪





・サイズ



横 30cm

縦 24cm

マチ幅 13cm

ハンドル高さ 12cm

ショルダー長 88cm（調節不可）



素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。参考にしてサイズをご確認くださいませ。





・状態

中古品になりますので多少の使用感や小傷等はあるかと思いますが、生地の状態も良く、擦れ等の目立った汚れや傷は見当たりませんので美品のお品かと思います。

まだまだ長くご愛用いただけます♪

ただし状態は主観になりますので、写真をよくご確認いただき、中古品とのご理解の上での購入をお願い致します。





・発送

梱包は緩衝材を使用し傷等つかないよう丁寧に梱包させていただきます。

また24h以内に発送させていただきますのでお急ぎの方もご安心ください。





・購入元

ブランド品については大手リユースショップ・質店で購入の真贋鑑定済の正規品となります。安心してお買い求めくださいませ。

また万が一正規品ではなかった場合には返品対応もさせていただきます。





⭐︎その他ご質問、値段交渉等ございましたらお気軽にお声掛けくださいませ♪





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: モラビト

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少⭐︎MORABITO

ディナ

黒

カデナ

2way

ハンドバッグ

ショルダー