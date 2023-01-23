『K様専用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 05時 33分に出品され03月13日 05時 33分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY FE 50mm F1.8 レンズ SEL50F18F 美品 です。



今年の11月に、カメラのキタムラにて新品購入致しました。その際にレンズ外装にオプションでコーティングもしてもらいました。

購入後、1回外に持ち出し、使用致しました。外観、特に目立つキズや汚れはなく、キレイな状態だと思います。

カビやクモリはなく、撮影に影響するチリやホコリも見受けられず美品だと思います。

※レンズ保護フィルターお付け致します。



ブランド: SONY

モデル: FE 50mm F1.8

マウントタイプ: Eマウント

焦点距離: 50mm

最大絞り: F1.8

フィルター径: 49mm

レンズ構造: 金属マウント



(注意) メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。あくまでも中古品になりますので神経質な方は購入をお控えください。受取評価の遅い方の購入は御遠慮下さい。よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: ソニー