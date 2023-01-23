『GOD SELECTION XXXゴッドセレクション ナイロンセットアップ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 13時 46分に出品され04月13日 13時 46分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GOD SELECTION XXX ゴッドセレクション

ナイロンセットアップ 美品



サイズ上下ともに L



ブラック



一度着用し美品です。



発送時はコンパクトに畳んでの発送となります。

ご了承下さいませ。



素人保管ですのでご理解を頂ける方のみ

ご購入をお願いします。



✳購入時はプロフィールをご一読頂きます様

お願いします。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ゴッドセレクショントリプルエックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GOD

SELECTION

XXXゴッドセレクション

ナイロンセットアップ