『sequel フーディー パーカー XL 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 02時 18分に出品され05月01日 02時 18分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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10000円〜29999円まで500円

30000円〜49999円まで1000円

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■状態

目立ったダメージは無く綺麗な状態です。

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・当商品は一度は人の手にわたった中古品です。新品のクオリティを求める方や神経質な方はご購入をお控えください。

・慎重に検品していますが、キズや汚れの見落としがあるかもしれません、ご了承ください。



■購入場所

古物商免許を持ったプロのみが入れる古物市場・ブランドオークションで購入しました。複数のプロの鑑定士によって本物である事が保証されております。ご安心の上ご購入ください。







肩幅···50cm

身幅···64cm

袖丈···64cm

着丈···69cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ sequel



フーディー パーカー XL

黒