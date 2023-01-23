『オムプリッセ HOMME PLISSE モックネック ニット 1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 05時 23分に出品され03月11日 05時 23分に終了予定です。即決価格は14,625円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年新作のオムプリッセ HOMME PLISSE フレームワーク ニット FRAMEWORK KNITです。編み幅にラインを描いた立体成形のモックネックニット。背面に分量感を持たせたリラックス感のあるシルエットが特徴です。両サイドにスリットがあります。



店舗で購入したものの、自宅試着しかしておりません。着る機会がなさそうなので、お譲り致します。



HP33KN220

オムプリッセ HOMME PLISSE

フレームワーク ニット FRAMEWORK KNIT

サイズ1

カーキ、ネイビーライン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: オムプリッセイッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ オムプリッセ

HOMME

PLISSE

モックネック

ニット

1