『美品 マルニ ショルダーバッグ トランク ミニ マルチカラー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 11時 41分に出品され05月08日 11時 41分に終了予定です。即決価格は21,879円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □取り扱っている商品は全て国内の正規品取扱卸業者からの買い付けを行い、検品鑑定を行い出品しておりますので、安心してお買い求め下さい。



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購入先 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場



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【状態】

外観 : 小さな傷（写真14参照）。

内側 : 押し後（写真7）、黒い点汚れ（ほとんど目立ちません）

全体的には目立ったダメージなく綺麗な状態です。

色味は写真15が現物と一番近い色味です。

写真をよくご確認してのご購入をお願いします。

※中古品にご理解のある方のみお願い致します。



【ブランド】

MARNI

マルニ



【アイテム】

ショルダーバッグ



【商品の説明及び特徴】

トランクミニ

マルチカラー



【サイズ】

ヨコ 18㎝

タテ 13㎝

底幅 5㎝

ショルダー全長 59㎝〜139㎝



（素人採寸ですので、若干の誤差はご了承下さい。）



【カラー】

青 × 茶 × 緑



【素材】

レザー



【付属品】

ショルダーストラップ（付け足し分）



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



気になる商品がありましたら、

お気軽にコメント下さい♪

꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖° 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マルニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

マルニ

ショルダーバッグ

トランク

ミニ

マルチカラー