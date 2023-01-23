『JUNYA WATANABE MAN テーラードジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 10時 26分に出品され03月08日 10時 26分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JUNYA WATANABE MAN - COMME des GARÇONS

コムデギャルソンジュンヤワタナベマン



WE- J 025-051-1-3



定価: $1,005

タッグあり・ハンガーあり



色: ライトブルー

素材: コットン

サイズ: M

スタイル: テーラードジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソンジュンヤワタナベマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JUNYA

WATANABE

MAN

テーラードジャケット