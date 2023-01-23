『美品・動作良好 ビデオHi8ソニー CCD-TRV96 高画質8ミリビデオカメラ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 19分に出品され04月01日 08時 19分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニーVideo.Hi8高画質8ミリビデオカメラ CCD-TRV96です。



薄傷が有りますが、美品です。



液晶画面の劣化もなく鮮明です、家族団欒で楽しめます。



Hi8カメラで撮影された映像をHi8本来の高画質でご覧を頂けます。



・付属品が揃っていますので商品到着後、再生・ダビングが可能です。



・現在、問題なく再生が出来ている動作確認品です。



・テレビへ音声・映像の再生を確認しました。



・Blu-rayレコーダーへのダビングが問題なく出来ました。



【商品状態】

・撮影出来ません。

・基本動作の再生（早送り・巻き戻し・一時停止等）は確認済

・ヘッドクリーニング済



【実動作】

＊4～11枚目は再生画面です。



【外観】

・経年変化による、少々の傷・汚れ・劣化があります



【商品内容】

・ビデオカメラ本体

・ACパワーアダプター

・S端子ケーブル

・AVケーブル（PINケーブル+RCAケーブル 新品）

・バッテリーパック（未確認）

・リモコン（動作確認済）

・ショルダーベルト



【案内】

・テープの保管状況が悪いとテープに湿気でカビが発生しテープ同士が密着してしまいます。

カビ付着のテープを使用しますと、ヘッドが汚れで再生不可（ブルー画面・映像乱れ等）及びテープが取り出しができない場合が有ります。➡こちらでは責任はとれません事を、ご承知願います。

・機種違い及び他メーカーで録画したテープで再生した場合、トラッキングエラーで映像乱れ・音声の途切れ・砂嵐が発生する場合があります。➡当方では返却対応は致しかねますので、ご了承ください。

・現時点、問題なく再生など動作していますが、中古品ですので部品劣化や輸送振動で不具合が出る可能性もありますことをご理解の上ご購入をお願い致します。



商品の検品には個人差があります、神経質な方や完璧等お求めの方はご遠慮下さい。



※プロフィールをお読みいただき、ご検討ください。



CCD-TRV85

#ソニー



その他特徴...8ミリビデオ、ハンディカム 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー